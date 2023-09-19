Кросс нации в Тюменской области пробежали более 12 тысяч человек

В Тюменской области, как и по всей стране, в выходные прошла акция "Кросс нации". Ее учасниками в нашем регионе стали 12 тысяч человек, при этом в обастной столицы на забеги вышли более 8 тысяч тюменцев разных возрастов, среди них оказались школьники, студенты, сотрудники предприятий и организаций, профессиональные спортсмены и любители.

Поприветствовали тюменцев и пожелали им легких дистанций почетные гости: глава города Руслан Кухарук, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России, судья всероссийской и международной категорий, председатель федерации бодибилдинга и фитнеса Тюменской области и города Тюмени, посол ГТО Тюменской области Наталья Проскурякова, мастер спорта России международного класса по легкой атлетике, участник 28-х Олимпийских игр, победитель Кубка Европы Олег Сергеев.

Всероссийский день бега начался с массовой разминки, которую провел мастер спорта международного класса, чемпион России и Европы, участник Олимпийских игр 2012 года Павел Тренихин.

В этом году тюменским атлетам были предложены дистанции: 400 м, 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км.

В забеге на 2 км (мальчики 2014 г.р. и младше, девочки 2014 г.р. и младше) первыми пересекли финишную черту Амалия Каримова и Павел Чикунов.

В спортивном забеге на 4 км лидерами состязаний стали Софья Агафонова и Владислав Опарин (2004 г.р. и младше), Екатерина Копытина и Георгий Сорокин (2003 г.р. и старше).

На дистанции 6 км отличилась Дарья Кожевникова (2004 г.р. и младше).

8 км быстрее всех преодолели Никита Вага (2004 г.р. и младше) и Полина Рычкова (2003 г.р. и старше).

На дистанции 12 км победу одержал Андрей Мартюшев (2003 г.р. и старше).

Во Всероссийском дне бега приняли участие и жители районов. "Кросс нации" прошел в четырех муниципалитетах – Тюменском районе (1109 участников), Тобольске (1500 участников), Ишиме (1244 участника) и Заводоуковском городском округе (550 участников).