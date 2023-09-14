Гиревики из Тюменской области на соревнованиях мирового уровня одержали несколько побед

В Узбекистане завершились чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Участие в соревнованиях приняли порядка 600 спортсменов более чем из 20 стран. Тюменскую область представляли спортсмены из Абатского, Заводоуковского, Ярковского, Юргинского, Тобольского и Тюменского районов, а также Тюмени и Тобольска. По итогам соревнований спортсмены из Тюменской области собрали целую коллекцию медалей.

У братьев Сергея и Олега Майеров из поселка Богандинского на двоих в общей сумме семь медалей и показанные в очередной раз нормативы мастеров спорта России международного класса. Сергей — победитель в двоеборье, классическом толчке, рывке и в командной эстафете. А Олег — серебряный призер в дисциплине "Толчок по длинному циклу" и победитель в двух командных эстафетах в составе сборной России. Братьев тренирует Игорь Андреев.

Среди ветеранов 35-39 лет в весовой категории 63 кг золотую медаль завоевала Анна Торопова с результатом 212 подъемов шестнадцатикилограммовой гири. Также она заняла первое место среди любителей. В весовой категории 53 кг среди юношей и девушек 14-16 лет Анастасия Суханова-Торопова забрала серебряную медаль в упражнении рывок гири 12 кг. Обе спортсменки из Абатского района, воспитанницы тренера Александра Безбородова.

В весовой категории 78 кг среди юниоров и юниорок в двоеборье, классическом толчке и рывке Максим Кед, тюменский воспитанник тренера Владимира Боброва, завоевал три золотые медали, а также выполнил норматив мастера спорта России международного класса.

В весовой категории 68 кг в классическом двоеборье первое место среди юношей и девушек до 18 лет занял Никита Метелев, тюменский воспитанник тренера Владимира Боброва и Константина Бакума.

Среди юношей до 16 лет на первое место пьедестала в упражнении "Толчок по длинному циклу" поднялся Данил Сеногноев из Юргинского района. Тренирует победителя Сергей Латышенко. В этой же дисциплине, но среди девушек до 18 лет, серебряную медаль завоевала Мария Берчатова из Ярковского района. Ее тренер - Динар Шарипов.

Среди юниоров и юниорок до 23 лет в рывке серебро забрала Анна Карпова, перевыполнив норматив мастера спорта России международного класса. А Илья Голенков стал бронзовым призером среди юношей до 16 лет в толчке по длинному циклу. Оба атлета - из Заводоуковского городского округа, воспитанники тренера Евгения Даричева.

Отличилась на турнире еще одна юная спортсменка - Карина Коптяева из города Тобольска, воспитанница тренера Ильфата Айдбаева. Она заняла четвертую строчку в турнирной таблице среди девушек 14-16 лет в весовой категории 58 кг.

Председатель правления тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация гиревого спорта" Константин Бакум: