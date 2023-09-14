Спорттуристы едут в Успенку на северную ходьбу

В селе Успенка с 15 по 18 сентября пройдут два региональных чемпионата и первенства по спортивному туризму, участвовать в в них собираются более 50 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Тюменского и Казанского районов, а также Заводоуковского городского округа.

Туристы посоревнуются в двух дисциплинах - "Пешеходная дистанция" и "Северная ходьба". В рамках первого направления участникам предстоит пройти определенные дистанции, при этом преодолевая спуски, подъемы и переправы. А вот в чем будут заключаться состязания по Северной ходьбе – еще нужно разобраться.

"Северная ходьба" - совсем новое направление не только в Тюменской области, но и во всей стране. Только в 2016 году данный вид спорта был включен в календарный план спортивных мероприятий, а в 2019 году северная ходьба была добавлена во Всероссийский реестр видов спорта в качестве дисциплины спортивного туризма.

Председатель федерации спортивного туризма Тюменской области Александр Черепанов:

Состязания по северной ходьбе пройдут в нашем регионе впервые, поэтому мы не можем даже предположить, сколько спортсменов выйдут на старт. В этих соревнованиях участникам предстоит преодолеть дистанции с использованием треккинговых палочек. Кто-то может расценить этот вид туризма как прогулку, но тут важно обратить внимание на правильную технику передвижения. Многие используют данную дисциплину спортивного туризма как способ оздоровления, поэтому большинство сторонников северной ходьбы – люди в возрасте. К изучению данной дисциплины пока присоединились немногие, но спортсмены из Тюмени уже показывают хорошие результаты.

Победители и призеры соревнований смогут претендовать на место в сборной Тюменской области и участие в более ранговых стартах.