Параспортсмены Тюменской области соревнуются в плавании

С 14 по 15 сентября в Тюмени пройдут чемпионат и первенство по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и региональные соревнования по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Турниры проходят в "Олимпии" (Пржевальского, д. 37).

Участие в состязаниях примут 60 спортсменов из Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Тобольска, а также Тюменского, Ялуторовского, Ишимского, Исетского, Уватского, Упоровского, Бердюжского, Сладковского и Нижнетавдинского районов.

За призовые места поспорят спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата от 15 лет и старше. Более юные пловцы и участники турнира по плаванию с нарушениями интеллекта покажут свои личные результаты, призовые места определяться не будут.

Мероприятие проходит уже третий раз и с каждым годом собирает все больше участников. Так, в 2021 году турнир объединил 40 пловцов, в 2022 – 45, а на предстоящий турнир заявилось уже 60 спортсменов.

Руководитель федерации спорта лиц с поражением ОДА Тюменской области Ольга Елынина:

На соревнования приглашены студенты адаптивного отделения Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Это ребята, которым в будущем предстоит работать с людьми с особенностями здоровья. Здесь они приобретут опыт общения, который, безусловно, им пригодится. Студенты колледжа охотно приходят к нам в качестве волонтеров, и предстоящее соревнование – не исключение.

Спортсмены, получившие или повысившие свои спортивные разряды на предстоящих соревнованиях, смогут отправиться на межрегиональные состязания.