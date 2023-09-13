Тюменцы на чемпионате и первенстве по ориентированию забрали все медали

В районе деревни Криводаново прошли чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию. 138 спортсменов соревновались в дисциплине "Кросс-марафон".

На старт вышли представители Тюмени, Ялуторовска, а также Тюменского и Нижнетавдинского районов. Им представилась возможность продемонстрировать свою скорость, выносливость навыки ориентирования на дистанциях от 2 до 15 километров в зависимости от возраста.

По итогам соревнований обладателями золотых медалей стали Квитов Александр, Токмаков Егор, Еличев Артур, Глухарев Семен, Кашапов Герман, Кобелев Иван, Новицкий Илья, Кобелева Aнна, Морозова Мария, Кобелева Полина, Мокеева Алёна, Куртяк Елизавета и Матвеева Виктория. Стоит отметить, что все призовые места достались тюменцам.

Председатель федерации спортивного ориентирования Тюменской области Леонид Кобелев:

Несмотря на то, что дистанции ровные и погода была на нашей стороне, спортсменам было непросто. Самое сложное в "Кросс-марафоне" - длина дистанций. Далеко не каждый спортсмен справится с такими значительными расстояниями. Но наши ребята справились. Особенно хотел бы отметить Егора Токмакова. Он только в этом году закончил школу, но уже является победителем и призером всероссийских соревнований, по результатам которых совсем скоро ему присудят звание мастера спорта. И на данном чемпионате ему удалось прийти на финиш раньше победителя более взрослой категории почти на 12 минут. Это отличный результат.

Совсем скоро спортсменам нашего региона вновь предстоит проявить себя – в конце сентября в Тюмени пройдут Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Золотая осень" в дисциплинах "Городской спринт" "Классика" и "Лонг".