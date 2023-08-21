В Екатеринбурге состоялось открытие фестиваля университетского спорта

Международный фестиваль университетского спорта стартовал в столице УрФО, во время церемонии прошло представление 36 стран-участниц соревнований и традиционный парад флагов с названием вузов. В параде участвовали знаменосцы 281 университета, в том числе представители 19 вузов Уральского федерального округа.

За две недели игр в столице Урала пройдут поединки по 14 видам спорта — боксу, баскетболу 3×3, бадминтону, волейболу, дзюдо, футзалу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо и художественной гимнастике. Участие в состязаниях примут свыше 2,3 тысячи человек. Всего будет разыграно 197 комплектов медалей.

По словам полномочного представителя Президента в УрФО Владимира Якушева, к фестивалю была создана "шикарная инфраструктура", позволяющая провести соревнования на высоком уровне и удобная для зрителей. "Фестиваль совпал с 300-летием Екатеринбурга, города, который занимает особое место на карте России. Это становой хребет, промышленный центр России, который развивается, двигается вперёд. И, что принципиально важно, здесь есть мощное университетское движение. Город молод, здесь много студентов, практически все они занимаются спортом. Благодаря этому возникает мощная синергия университетского движения и всех, кто приехал сегодня с разных континентов", - отметил Якушев.

Напомним, Тюменскую область в составе сборной команды ТюмГУ на турнире представят 19 спортсменов: 16 в плавании, в том числе Елизавета Клеванович, Ангелина Шелест, Дмитрий Долговас, дзюдоисты Любовь Тимофейчева и Шамсутдин Умаев, боксер Эмин Хатаев.