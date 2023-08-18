В фестивале университетского спорта участие примут 16 тюменских пловцов

Фото: Алексей Савченко

Студенты из тридцати шести стран поборются за медали на международном фестивале в Екатеринбурге. Состязания пройдут с 19 по 31 августа в четырнадцати видах спорта: боксе, бадминтоне, баскетболе 3×3, волейболе, дзюдо, мини-футболе (футзал), настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, самбо, спортивной борьбе, теннисе, тхэквондо и художественной гимнастике.

Тюменскую область в составе сборной команды ТюмГУ на турнире представят 19 спортсменов. Шестнадцать из них выступят в плавании. Среди спортсменов – мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр в Токио (2021), неоднократный победитель и призер первенств Европы и России по плаванию Елизавета Клеванович, мастер спорта международного класса, чемпион России 2023 года по плаванию Егор Юрченко, мастер спорта России, победитель первенства Европы в 2018 году Арсений Чивилов.

Состязания с участием наших пловцов пройдут с 22 по 27 августа во Дворце водных видов спорта (Екатеринбург, ул. Универсиады, 11).

Тренер сборной Елена Юрченко: