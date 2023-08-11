Тюменцев ждут спортивные выходные

День физкультурника в муниципальных образованиях Тюменской области отметят массовыми спортивными мероприятиями. По традиции организаторы подготовили насыщенную программу. 12 августа мероприятия в разных уголках региона стартуют с самого утра.

В Казанском районе любителей спорта приглашают на турниры по футболу, парковому волейболу, баскетболу 3*3, настольному теннису и городошному спорту. В 12:00 там стартует легкоатлетическая эстафета, после которой запланирован праздничный концерт.

В Нижнетавдинском районе основной площадкой праздника станет село Иска. Жителей и гостей муниципалитета сначала ждет разминка, которую проведет мастер спорта Ирина Проворова. Затем пройдут соревнования по футболу и стритболу. Силачи посоревнуются в поднятии штанги, а любители футбола – в набивании мяча. Кроме спортивных баталий, можно будет поучаствовать и понаблюдать за баталиями танцевальными.

Одним из интересных состязаний станет "Роупп-скиппинг" – спортивная скакалка. Это прыжки с выполнением трюков различной сложности, в том числе и акробатических. Не обойдется мероприятие и без настольных игр.

В Ялуторовском районе День физкультурника встретят в каждом из пятнадцати сельских поселений. Инструкторы по спорту проведут турниры по мини-футболу, волейболу, гиревому спорту и шахматам. Не обойдется праздник и без всеми любимых веселых стартов. "Очень символичным в этот день станет открытие на базе школы в селе Яр многофункциональной спортивной площадки. На ней на постоянной основе будет работать наш инструктор по спорту", – поделился директор МАУ ДО "СШ Ялуторовского района" Владимир Черкасов.

В Омутинском районе в этот день сначала все желающие выйдут на традиционную пробежку, затем пройдут турниры по различным видам спорта. "Изюминкой" праздничного дня станет мастер-класс для любителей скейтбординга от тренера сборной региона, призера чемпионата Тюменской области по скейтбордингу Андрея Мельникова. Завершит спортивные активности пенная дискотека.

В Исетском районе кульминацией праздника станут соревнования по буксировке легкового автомобиля, которые проводятся в муниципалитете уже более 10 лет и неизменно вызывают живой интерес у зрителей. "Еще одним интереснейшим состязанием, безусловно, станет выполнение норм ВФСК "ГТО" на рекорд района. Ждем новых достижений и новых рекордсменов!" – поделился инструктор МАУ ДО "ДЮСШ" Исетского района Вячеслав Белых.