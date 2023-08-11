В Тюмени пройдет футбольный фестиваль для девочек

Всероссийский футбольный фестиваль для девочек "Мы в игре. Лето" состоится 13 августа в на стадионе "Геолог" (улица Коммуны, 22, корпус 1), начало в 11:00.

Фестиваль проходит в период летних каникул с 1 июня по 29 августа. Он объединит все федеральные округа страны по очереди. Мероприятия пройдут в 32 городах России — от Калининграда до Сахалина.

Стать участницей фестиваля "Мы в игре. Лето" может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Главное – это желание играть в футбол. Специально разработанная программа позволит каждой проявить свои сильные качества, отработать ряд футбольных приемов и почувствовать себя частью команды.

Все спортивные встречи пройдут под контролем профессиональных тренеров по футболу. Они покажут на практике, что такое командно-групповое взаимодействие и обучат базовым техническим приемам. В конце каждого мероприятия участницы под тренерским руководством проведут футбольный матч на одном из стадионов своего города.

Российский футбольный союз проводит фестиваль "Мы в игре. Лето" в партнерстве с футбольными клубами РПЛ, Суперлиги и ФНЛ второе лето подряд. В прошлом году состоялись 23 фестиваля в 21 городе России. В них приняли участие больше 2500 девочек от 7 до 12 лет. В этом сезоне география проекта заметно расширилась и теперь охватывает все федеральные округа России.

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова:

В РФС мы уделяем большое внимание привлечению девочек в футбол с самого раннего возраста, предоставлению им игровой и соревновательной практик. Мы разрабатываем специальные методики, проектируем новые турниры, а также создаем программы вовлечения. Фестиваль "Мы в игре. Лето" — одна из таких программ. Она позволяет любой девочке попробовать себя в футболе. Кроме прочего, эта программа нацелена на помощь академиям в привлечении новых футболисток и выстраивании вертикали их подготовки.

Для участниц подготовлена насыщенная программа. Сначала состоится турнирная часть, а после нее участницы смогут пройти полосу препятствий, разрисовать форму футбольного клуба, попробовать свои силы во фристайле, сфотографироваться с любимым спортсменом и принять участие в викторине. В числе специальных гостей в фестивале примет участие ветеран тюменского футбола – Александр Мильдус.

Чтобы принять участие в фестивале, нужно пройти регистрацию. Друзей и родителей приглашают поболеть за юных футболисток на трибунах. Участие в мероприятии — бесплатное.