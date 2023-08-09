Тюменские всадники провели просмотровое тренировочное мероприятие в дисциплине "конкур"

Фото: ГАУ ТО "Фото: Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В минувшую субботу, 5 августа, на Тюменском ипподроме состоялось просмотровое тренировочное мероприятие спортсменов Тюменской области по конному спорту в дисциплине "конкур".

Мероприятие организовано по инициативе тренеров ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд" (ЦПСР и ССК) Николая Шабанова и Елены Зубенко при содействии Ольги Гретченко, Татьяны Паутовой, Юлии Куликовой и Юлии Бадрызловой.

В мероприятии приняла участие 121 пара всадник-лошадь из 4 конноспортивных клубов: Тюменского ипподрома, конноспортивного комплекса ТГСАХ, конноспортивного клуба "Триумф" и конного клуба "Аллегро". Всадники преодолевали препятствия в 10 зачетах по трем маршрутам (высотой 60 см, 80 см, 105 см) и показали хороший уровень спортивной подготовки.

В мероприятии приняли участие 12 спортсменов ЦПСР И ССК. Лучшие результаты показали следующие спортсмены: Диана Сапкулова и Великолепная, Карина Сиразутдинова и Мурзилка, Марина Норкина и Панта-Рей по маршруту высотой 60 см показали "идеальное время"; по маршруту высотой 80 см лучший результат показали Виктория Иванова и Капор; в преодолении препятствий высотой 105 см лучший результат показали Татьяна Паутова и Хэлори Гранд.

Отметим, что маршрут высотой 105 см в дисциплине "конкур" равносилен программе 1* в дисциплине "троеборье".