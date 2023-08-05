ФК "Тюмень" сыграет официальный матч с "Ленинградцем"

Сегодня, 5 августа в 19:00 на стадионе "Геолог" состоится первый в истории официальный матч между ФК "Тюмень" и ФК "Ленинградец". Обе команды — чемпионы прошлого сезона в ФНЛ-2.

Хозяева взяли золото в четвертой группе, молодой клуб из Ленинградской области, образованный в 2018 году, - во второй. При этом команды встречались в марте в турецком Белеке, когда готовились к продолжению сезона после зимнего периода. Товарищеский матч тогда закончился со счетом 3:1 в пользу "Ленинградца".

В сезоне первой лиги "Ленинградец" идет без поражений: из трех матчей была одна победа и две ничьих. С 5 очками клуб на восьмом месте в турнирной таблице.

ФК "Тюмень" сейчас на пятой строке с 6 очками: клуб одержал две домашние победы над "Химками" и "Енисеем", но уступил на выезде "СКА-Хабаровск", сообщает Вслух.ру.