ФК "Тюмень" встретится "Енисеем"

До конца лета ФК "Тюмень" проведет три домашних матча в рамках Мелбет-Первой лиги. Ближайший состоится 30 июля. Наш клуб примет "Енисей" из Красноярска, который в прошлом сезоне пытался выйти в Российскую премьер-лигу.

В составе "Енисея" выступает экс-защитник "Тюмени" Вячеслав Бардыбахин.

Помимо самой игры, болельщиков на стадионе ждут диджей, бесплатный аквагрим и художник. Можно будет посостязаться в турнирах по текболу и панне. Зрители смогут получить сувениры за победы в конкурсах.

Сейчас наша команда с тремя очками находится на седьмом месте в турнирной таблице среди 18-ти клубов. В общем-то это пока ни о чем не говорит, так как сезон только начался.

"Енисей" сейчас на соседней строке — 8-м месте. Соперник одолел "Кубань", но уступил "Ленинградцу", которого "Тюмень" встретит 5 августа. 20 июля состоится поединок с "Динамо" из Махачкалы. С этими командами наши футболисты сыграют впервые в истории клуба, сообщает Вслух.ру.