Тюмень примет первенство России по муай-тай

С 26 по 30 июля в Тюмени пройдет первенство России по муай-тай. Соревнования примет легкоатлетический манеж (ул. Луначарского, 12). В первый день состязаний поединки стартуют в 12:30, а в последующие – в 12:00. Торжественная церемония открытия состоится 26 июля в 16:00

Поединки пройдут среди порядка 500 спортсменов 14-15 и 16-17 лет из 47 регионов страны. Тюменскую область представят 14 бойцов, добившихся лучших результатов на окружном первенстве.

- У нас в данных возрастных категориях есть опытные спортсмены, которые показали высокий уровень на международных стартах. Надежда на призовые места есть - ребята физически и морально готовы. Спортсмены прошли двухэтапную подготовку в специализированных лагерях. Нам остается только пожелать им удачи, - отметил директор федерации тайского бокса Тюменской области Максим Ильиных.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда России, которая уже в сентябре отправится на первенство мира. Оно состоится в Турции в городе Белек.