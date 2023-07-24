В областной "Робинзонаде" победила команда Упоровского района

У деревни Криводаново завершился областной туристский фестиваль среди инвалидов "Робинзонада-2023". В течение трех дней более 140 спортсменов из 21 команды боролись за звание сильнейших. Стоит отметить, что в этом году фестивалю исполнился 21 год.

Спортсмены с особенностями здоровья соревновались в спортивном ориентировании, рыболовном спорте, а также спортивном туризме. Победители были определены как в личном, так и командном зачетах.

В состязании рыболовов победу одержал Радик Шафигуллин из команды Нижнетавдинского района, выловивший 2,112 кг рыбы. А пойманный им карась весом более 700 г стал самым крупным экземпляром соревнований. Второе место занял представитель команды Казанского района Александр Муравьев с уловом 1,262 кг. Третье место у рыболова из Упоровского района Александра Захарченко, который поймал 1,068 кг рыбы.

В командных дисциплинах лидерами по спортивному туризму на пешеходной дистанции стала команда "Олимп-2000" (Упоровский район), на водной дистанции - "Синяя птица" (Нижнетавдинский район). В спортивном ориентировании победила команда Упоровского района.

По итогам всех соревнований были определены победители и призеры общего зачета фестиваля: 1 место — Упоровский район, 2 место — Нижнетавдинский район,

3 место — Тобольский район. В состав команды Упоровского района вошли шесть спортсменов, каждый из которых неоднократно принимал участие в фестивале. Для Андрея Бердюгина, негласного лидера сборной, это была уже двадцатая "Робинзонада".

"Для людей с ограниченными возможностями здоровья это, в первую очередь, возможность вылезти из своей "скорлупы" и сменить обстановку. Раньше я и подумать не мог о том, чтобы вот так выбраться на природу с палаткой, ведь на коляске передвигаться по пересеченной местности очень тяжело. Но сейчас это важная часть моей жизни. Фестиваль дает возможность хорошо провести время, пообщаться, испытать себя она соревнованиях. Каждый год все спортсмены с ограниченными возможностями здоровья с нетерпением ждут фестиваля", - отметил Бердюгин.