Тюменские программисты поборются за "Кубок Будущего"

Всероссийские соревнования "Кубок Будущего" по спортивному программированию среди студенческих команд с 20 по 22 июля состоятся в Тюменском индустриальном университете и пройдут впервые в РФ, сообщает информационный центр правительства ТО.

В турнире примут участие 23 команды в составе трех человек. Ожидаются участники из вузов Москвы, Свердловской, Ярославской, Иркутской, Челябинской, Саратовской, Воронежской областей, Красноярского края, Республики Карелия, Республики Татарстан и Чеченской Республики. Тюменскую область представят 7 команд: пять из Тюменского индустриального университета и две из Тюменского государственного университета.

Спортсмены, юноши и девушки 17-25 лет, посоревнуются в дисциплине "алгоритмическое программирование"". Студенты будут решать задачи на скорость при помощи кода. Их цель – за два пятичасовых тура, имея ноутбук и локальную сеть, запустить программу. У участников есть возможность получить спортивный разряд и попасть в сборную команду России.

"После каждого тура соревнований будет формироваться рейтинг участников на основании набранных баллов, поэтому у каждого есть шанс, что им заинтересуются работодатели. То есть, турнир – еще и возможность найти хорошую работу по специальности", – поделился один из организаторов соревнований Захар Сафонов.

Мероприятие пройдет при поддержке Минспорта РФ, Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования", Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз".