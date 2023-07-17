Команда школьников Тюмени стала лучшей на областном летнем фестивале ГТО

В Тюмени подвели итоги областного летнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций.

За победу боролись более 200 юных спортсменов из 26 муниципальных образований Тюменской области. Ребята успешно преодолели испытания комплекса ГТО. В программе фестиваля были такие виды, как плавание на 50 м, бег на 60 м, 1 500 и 2 000 м, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места.

Победителями в командном зачёте стали школьники из Тюмени, второе место взяли ребята из Тюменского района. Третьими на пьедестал почета поднялись тоболяки.

В личном первенстве у девочек в возрастной группе 12-13 лет победу одержала Маргарита Игнатьева (Тюмень), на втором месте Марина Школяр (Уватский район), третье место заняла Милана Петракова (Тюмень).

У мальчиков 12-13 лет в лидерах Антон Мамонов (Тюмень), на втором и третьем местах Алексей Кадцын (Ишим) и Евгений Малеев (Тюмень).

У девушек 4-15 лет первое место взяла Диана Шенбель (Омутинский район), второе место у Арины Софейковой (Бердюжский район), третье – у Елизаветы Копниной (Тюменский район).

У юношей 14-15 лет в тройку призеров вошли Никита Юрин (Тюмень), Ярослав Ченцов (Тобольск), Егор Вторушин (Тюмень).

Показавшие лучшие результаты ребята войдут в сборную команду региона и отправятся на финал Всероссийского фестиваля ГТО, который пройдет в Крыму в центре "Артек" с 25 сентября по 16 октября.