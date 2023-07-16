ФК "Тюмень" обновит состав в сезоне Первой лиги

ФК "Тюмень" готов к возвращению в первую лигу первенства России. Первый матч состоится на домашнем поле 17 июля.

Для "Тюмени" нынешний сезон стартует на домашнем поле "Геолог". Первый соперник - "Химки" из подмосковья. Еще этим летом соперник играл среди сильнейших команд страны в премьер-лиге. Сейчас в составе этой команды есть четыре футболиста, имеющих опыт выступления за сборные своих стран – Кирилл Панченко (Россия), Захар Волков (Белоруссия), Аршак Корян (Армения) и Лев Скворцов (Казахстан). Также в заявке "Химок" легионеры из Бразилии и Сербии, сообщает пресс-служба нашего клуба.

На поле выйдет обновленная "Тюмень" в обновленной форме. Основные цвета для игроков останутся прежние — черные и белые комплекты, для вратарей — зеленые и желтые. У рукавов появился раскрас: болельщики уже окрестили его "тигровым", пожелав к РПЛ (Российская премьер-лига) стать полностью полосатыми, сообщает Вслху.ру.