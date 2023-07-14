В Упорово три дня будут соревноваться картингисты Сибири и Урала

С 14 по 16 июля в селе Упорово пройдут третий этап чемпионата и первенства Тюменской области и третий этап Кубка Урала и Сибири, за призовые места будут бороться около 70 водителей в возрсте от 7 до 40 лет из Тюменской, Свердловской, Курганской, Омской и Челябинской областей и Югры.

От нашего региона на соревнованиях выступят 25 спортсменов. Результаты их заездов пойдут в зачет обоих состязаний. "Среди наших спортсменов выступают юные талантливые гонщики Тимофей Цулин и Руслан Янгуразов. Они выступают в классах "Ротакс-Макс юниор", "Супер-мини" и стабильно занимают призовые места. Взрослым участникам везет меньше – пока они входят только в шестерку лучших, но стремятся к лучшим результатам", – отметила вице-президент федерации автомобильного спорта Тюменской области Елена Иванова.

Автомобилисты соревнуются в классах "Микро", "Мини", "Супер-мини", "Ротакс-Макс мини", "Ротакс-Макс юниор", "Ротакс-Макс", "KZ-2", "Ракет-120".

Самые юные участники выступят в классе "Микро". Результаты не пойдут в зачет соревнований, но дадут новый толчок развитию автомобильного спорта в Тюменской области.

Данные соревнования являются экватором обоих турниров. Впереди любителей быстрой езды ожидают еще два этапа соревнований и оба пройдут в сентябре.

Поболеть за гонщиков можно на картодроме центра реализации молодежных программ (ул. Северная, 11). Начало соревнований - в 12:00.