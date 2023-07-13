Тюменцы заняли второе место на Всероссийском турнире по гребному слалом

Тюмень второй год подряд приняла сразу два Всероссийских старта по гребному слалому: турнир "Юность России" среди ребят до 15 лет и первенство России по гребному слалому среди участников до 17 лет.

Побороться за звание лучших в столицу области прибыли представители 19 регионов страны. В рамках первенства за медали боролись 320 экипажей, "Юность России" собрала порядка 240 лодок.

Турнир "Юность России" принес тюменским спортсменам 6 призовых мест. Среди медалей – одна золотая, две серебряных и три бронзовых.

В слаломе К-1м Ярослав Белоусов стал вторым, а Мирон Гейнбихнер – третьим.

В слаломе С-1м бронзовая медаль досталась Даниилу Вельдину.

В программе 3хК-1 победителями стали Даниил Вельдин, Артем Оглезнев и Максим Трегубов, тройка в составе Ярослава Белоусова, Мирона Гейнбихнера и Даниила Капитонова заняла третье место.

Команда в составе Даниила Вельдина, Даниила Капитонова и Артема Оглезнева в слаломе 3хС-1м выиграла серебро.

На первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет тюменцы также не остались без наград.

Тройка в составе Мирона Гейнбихнера, Даниила Низамова и Дмитрия Петрова победила в слаломе 3хК-1.

Валерия Мохова взяла второе место в слаломе К-1 среди девушек.

В общекомандном зачете в рамках "Юности России" сборная региона заняла второе место, а первенство страны завершила на четвертой строчке.