Спортсмены с особенностями здоровья посоревновались в стритболе и армрестлинге

На открытой площадке Центра уличного баскетбола в рамках областного проекта "Синергия особого спорта" прошли соревнования по стритболу и армрестлингу среди команд с ограниченными возможностями здоровья.

Участниками турнира по стритболу стали спортсмены сборной команды Тюменской области по баскетболу на колясках, члены и активисты спортивно-оздоровительного клуба инвалидов "Шанс", окружных организаций инвалидов и тюменцы с поражением опорно-двигательного аппарата.

На торжественном открытии соревнований с приветственной речью выступил начальник отдела по организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Александр Санников. По поручению директора департамента Сергея Борисевича Александр Владимирович вручил признательность спортсменам и активистам клуба "Шанс": Алексею Городецкому, Илье Пыжову, Марине Котмановой, Татьяне Скворцовой, Наталье Жила, Михаилу Бабкину, Владиславу Чикишеву, Валерию Насекину, Ильшату Сагитову, Владимиру Колбину, Игорю Зуеву.

За звание сильнейшей посоревновались 4 баскетбольные команды, в состав которых вошли 16 спортсменов. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда "Шанс-2" (Илья Пыжов, Тимофей Семочкин, Андрей Козин, Андрей Бондаренко).

2 место – команда "Шанс-4" (Владимир Колбин, Иван Павлов, Всеволод Салин, Алексей Сайфутдинов).

3 место – команда "Шанс-1" (Ильшат Сагитов, Дмитрий Фукс, Валерий Насекин, Юрий Семкин).

В состязаниях по армрестлингу приняли участие 16 силачей с особенностями здоровья. Победители были определены среди мужчин и женщин. По результатам нескольких спаррингов финальной борьбы победителями стали:

1 место – Антон Киселев и Ольга Елынина.

2 место – Данила Балалин и Наталья Жила.

3 место – Александр Бизин и Мария Наделяева.

Впереди спортсменов с особенностями здоровья ожидает еще множество мероприятий, на которых они смогут продемонстрировать свои спортивные навыки. Соревнования по городошному спорту состоятся уже в конце июля.