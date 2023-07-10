Более двухсот тюменских школьников посоревнуются за путевку на всероссийский фестиваль ГТО

Областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди школьников пройдёт в Тюмени 11 и 12 июля.

Участие в фестивале примут более 200 спортсменов 12-13 и 14-15 лет (4 и 5 ступени). Они выступят в составах команд из 26 муниципальных образований Тюменской области. В каждой из них по 8 участников – 4 юноши и 4 девушки.

В первый день соревнований спортсмены встретятся в "Зодчем", чтобы определить самых быстрых пловцов. Во второй день в легкоатлетическом манеже школьники посоревнуются в беге на 60 метров, подтягивании из виса на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, а также прыжках в длину с места толчком двумя ногами, затем на стадионе "Геолог" пройдут соревнования по метанию мяча и бегу на 1500 и 2000 метров.

Победители и призеры станут известны в 18:00 на торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая пройдет также на стадионе.

Спортсмены, занявшие первые и вторые места в общем зачете, отправятся на всероссийский этап III фестиваля "Готов к труду и обороне" (ГТО). Он пройдет с 25 сентября по 15 октября в "Артеке".