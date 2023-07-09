Жители Исетска и Упорово сыграют в городки

Cоревнования по городошному спорту в районе пройдут 8 июля. Турнир посвящен памяти главы Юрия Тимофеевича Старцева, занимавшего пост главы Исетского района до 1998 года и проходят вперые после пятилетнего перерыва.

"Жители нашего района очень любят городошный спорт, поэтому выступили с инициативой возобновить состязания. Мы с радостью пошли навстречу и уже второй год подряд приглашаем местных городошников и представителей соседних районов испытать свои силы, – рассказал старший инструктор, методист спортивной школы Исетского района Вячеслав Белых.

Участие в соревнованиях примут пять команд – четыре местных и одна из Упоровского района. В состав сборных войдут спортсмены старше 14 лет.

По словам Вячеслава Белых, у участников соревнований будет возможность не только посоревноваться за звание сильнейших, но и подготовиться к предстоящим районным сельским играм по городошному спорту, которые пройдут 22 июля.