Исетских спортсменов ждут на первенстве по полиатлону и фестивале ГТО

В Исетском районе в СК "Исеть" 8 и 9 июля в рамках первенства по полиатлону пройдет летний фестиваль ГТО среди взрослого населения. В турнире примут участие более 70 местных спортсменов старше 16 лет. Они будут состязаться в составе восьми команд.

В программе первого дня стрельба и плавание, во второй день стометровка, бег на длинную дистанцию от 1 до 3 километров, в зависимости от возраста и пола. Завершатся состязания метанием гранаты. Победителей определят в личном и командном зачетах.

"Летний фестиваль ГТО среди взрослого населения состоится в рамках первенства по полиатлону, результаты которого, в свою очередь, будут включены в зачет сельских игр. Думаю, конкуренция среди участников будет нешуточная, каждый заинтересован в победе. Кроме того, это прекрасная возможность выполнить часть нормативов. Дело останется за малым – прийти в наш центр тестирования, выполнить оставшиеся нормативы и получить свой заветный знак ГТО", – сообщил старший инструктор, методист спортивной школы Исетского района Вячеслав Белых.