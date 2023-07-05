Тюменские лаптисты разыграли путевку на Кубок России

В чемпионате Тюменской области по лапте среди мужских команд за призовые места боролись восемь команд из Упоровского, Уватского, Ярковского, Бердюжского и Тюменского районов. Игры проходили по круговой системе. Всего прошло 28 игр.

По итогам турнира победу одержала команда ЦФСР "Олимпия" Тюменского района из поселка Боровского, второе место у коллектива из Ярковского района, замыкает тройку призеров команда СШ Тюменского района (поселок Боровский).

"С 15 по 22 июля регион примет Кубок России по лапте среди мужских и женских команд. Там команда-победитель сможет показать себя с еще более сильными соперниками, так что все самое интересное – впереди. На предстоящие старты уже подали заявки 11 мужских и 9 женских команд со всей России", – отметил заместитель президента федерации лапты Тюменской области Игорь Лукин.