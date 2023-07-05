Спортсмены с ОВЗ посоревнуются в стритболе и армрестлинге

7 июля на открытой площадке "Центр уличного баскетбола" пройдут соревнования по стритболу на колясках (3х3) и армрестлингу. Участниками станут спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Состязания стартуют в 12:00.

За звание лучших посоревнуются спортсмены сборной команды Тюменской области по баскетболу на колясках, члены и активисты спортивно-оздоровительного клуба инвалидов " Шанс" , окружных организаций инвалидов и тюменцы с поражением опорно-двигательного аппарата.

Стритбол на колясках и армрестлинг - ведущие направления проекта "Синергия Особого Спорта" . Клуб "Шанс" (функциональное подразделение Тюменской областной организации ВОИ) реализует их благодаря победе в конкурсе муниципальных грантов администрации города Тюмени.

По вопросам участия в мероприятии обращаться по телефону 89829080823 или по электронной почте mirakly22@mail.ru - Елизавета Меркушина, специалист по связям с общественностью Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов.

Соревнования должны были пройти 23 июня, но их перенесли из-за плохой погоды.