Студенты ТИУ выступают за Тюменскую область на всероссийском фестивале ГТО

В Ханты-Мансийске с 1 по 6 июля проходит финальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди вузов РФ. В спортивном состязании участвуют более 300 спортсменов из 40 субъектов страны, в том числе студенты Тюменского индустриального университета.

Финальные соревнования проходят в личном и командном зачетах. В личном зачете студенты сдают бег на 60 или 100 м; бег на 2000 м (женщины) и бег на 3000 м (мужчины). Мужчины выполняютт подтягивание из виса на высокой перекладине, женщины - сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Также в программу фестиваля входят наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту), прыжок в длину с места толчком двумя ногами, стрельба из электронного оружия, метание спортивного снаряда и плавание 50 м.

Кроме того, студентам предстоит пройти эстафету, результаты которой войдут в командный зачёт.

В прошлом году команда Тюменского индустриального университета уже представляла регион на всероссийском уровне. Тогда она вошла в десятку лучших. Уверены, что и в этом году нашим спортсменам под силу борьба за самые высокие места фестиваля ГТО.