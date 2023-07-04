Итоги регионального конкурса организаторов работы спортшкол подвели в Тюмени

16:00 04 июля 2023
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В конкурсе на лучшего организатора работы спортивной школы Тюмеской области приняли участие 23 специалиста сферы физической культуры и спорта из 16 образовательных организаций Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска, а также Викуловского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Тюменского, Тобольского и Юргинского районов.

 По итогам оценки представленных материалов конкурсная комиссия определила лучших в трех номинациях.

В номинации "Директор" победителем стал Андрей Досаев  - спортшкола Тюменского  района, на втором месте  Светлана Зайцева из спортшколы № 2 Тобольска), третье место заняла Луиза Носкова -  ОСШОР Л.Н. Носковой.

В номинации "Заместитель директора" первое место у Надежды Овчинниковой (ОСШОР Л.Н. Носковой), второе место присуждено Эльвире Зыряновой спорт школа № 1 Тобольска), третье место - Елене Беловой (МОЗГО Спортивная школа).

В номинации "Старший инструктор-методист, старший методист, инструктор-методист, методист" победила Ольга Андроняк (спортшкола № 2 Тобольска), на втором месте Лидия Ракитина (спортшкола № 2 Тюменского района), на третьем - – Диана Репина (спортшкола № 1 Тюмени).

Победители регионального этапа представят Тюменскую область на XIII Всероссийском конкурсе на лучшего работника спортивной школы.

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