Тюменцы вышли в суперфинал детской лиги дзюдо

В спорткомплексе "Академия единоборств" в Сочи на территории образовательного центра "Сириус" 5 июля пройдут первые официальные соревнования лиги дзюдо "Триумф Energy". Тюменская команда "Северянка" представит регион в суперфинале детской лиги.

Чтобы попасть на этот спортивный праздник, юные дзюдоисты прошли многоступенчатый отбор, который длился почти полгода. На старте лиги участвовало 111 клубов. Местные турниры проходили в семи федеральных округах, в 24 городах, и их соперниками были дзюдоисты из Монголии, Казахстана, Беларуси и Абхазии.

Всего в решающих состязаниях примут участие 14 юношеских команд, 9 команд мальчиков и 5 команд девочек. В составе команды "Северянка" честь региона будут защищать Багрянцева Полина (40 кг), Горева Виталина (44 кг), Колодезных Валерия (48 кг), Аленикова Нина (52 кг), Чинаева Елизавета (57 кг), Верхозина Тамари (63 кг), Багаева Ванесса (+63 кг).

Победители получат не только переходящие кубки, но и поездку в "Артек".

Следить за событиями на татами можно благодаря прямым трансляциям на официальных каналах ФДР на YouTube и RUTUBE, на сайте лиги "Триумф Energy".