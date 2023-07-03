В областной спартакиаде пенсионеров победила команда из Тюмени

В Тюмени завершилась II Спартакиада пенсионеров Тюменской области, участвовали в ней более 130 представителей 19 муниципалитетов региона. В течение трех дней они боролись за награды в личном и командном зачетах в дартсе, беге на 1000 метров, стрельбе, шахматах, плавании и настольном теннисе.

По результатам командного зачета лидерами спартакиады стала команда из Тюмени. На втором месте – коллектив из Тобольска, на третьем месте - сборная Тюменского района.

В личном зачете в настольном теннисе победителями турнира стали Ольга Курченко (Тюмень) и Григорий Михайлов (Тюменский район).

В пулевой стрельбе первые места у Ирины Таракановой из Ялуторовска и Николая Франца из Тюмени.

В шахматах чемпионами стали Бану Айтмухаметова из Тобольского района и Рамиль Алимбаев из Ялуторовского района.

В дартсе самыми меткими оказались Надежда Павельчук (Нижнетавдинский район) и Александр Гринько (Тобольск).

В плавании до 70 лет быстрее других были Ирина Проворова (Нижнетавдинский район) и Николай Титов (Тюмень), старше70 лет – Екатерина Мингалева (Тобольск) и Николай Смычагин (Тюменский район).

Победители в легкоатлетическом кроссе до 70 лет - Татьяна Александрова (Тюмень) и Николай Франц (Тюмень), старше 70 лет - Нина Лушкова (Тюмень) и Станислав Евстафьев (Заводоуковский район).



Спортсмены, показавшие лучшие результаты, отправятся защищать честь региона во всероссийских соревнованиях, которые пройдут с 27 сентября по 2 октября в Санкт-Петербурге.