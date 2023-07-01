ФК "Тюмень" готовится к старту в первой футбольной лиге

ФК "Тюмень" заслужил переход после досрочной победы в четвертой группе ФНЛ-2.

Первый матч пройдет на домашнем стадионе "Геолог", соперником выступит подмосковный клуб "Химки". Точная дата будет утверждена позже.

Цена билетов для болельщиков, несмотря на переход, останется прежней. Владельцы абонементов могут купить новый со скидкой, прежние места забронированы на предстоящий сезон. Также сохранены льготы и скидки. Оформления "Карты болельщика" не потребуется.

Сейчас футболисты тренируются на "Геологе" и в экопарке "Затюменский". В первом предсезонном товарищеском матче они обыграли "Уралец-Тагильская сталь" со счетом 2:1. Запланирована встреча с основным составом "Урала", который готовится к старту в премьер-лиге, сообщает Вслух.ру.