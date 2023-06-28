Юниоры УрФО посоревновались в гребном слаломе в Тюмени

В Тюмени на озере Оброчном состоялось первенство Уральского федерального округа по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 19 лет. Участие приняли более 100 спортсменов Тюменской и Свердловской областей, а также Пермского края и ХМАО-Югры. Сборная команда нашего региона традиционно продемонстрировала достойные результаты и завоевала 17 наград.

В категории К-1м все медали забрали спортсмены Свердловской области. Лучшим стал Павел Беляев, вторым - Андрей Медведев, третьим - Данил Куценко.

А вот в слаломе С-1м весь пьедестал заняли тюменцы. Золотая медаль на счету Романа Шиленко, вторым стал Данил Осипов, замкнул тройку лучших Артур Сибгатуллин.

В категории К-1ж первое и второе место заняли представители Тюменской области - победу одержала Валерия Мохова, на второй позиции расположилась Дарья Шабанова. Третье место заняла слаломистка из Свердловской области Алина Тютина.

В категории С-1ж лучшей стала спортсменка Свердловской области Карина Андрющенко, а оставшиеся призовые места взяли тюменки: Дарья Шабанова выиграла серебро, а Софья Дружкова - бронзу.

В парном слаломе С-2 победу одержали тюменцы Богдан Быць и Данил Осипов. Второе и третье место - на счету Андрея Медведева и Павла Беляева, Данила Куценко и Анатолия Чурина из Свердловской области.

В смешанном слаломе С-2 первыми стали Андрей Медведев и Алина Тютева, вторыми - Павел Беляев и Карина Андрющенко. Третье место заняли Богдан Быць и Валерия Мохова из Тюменской области.

Командный слалом в категории 3хК-1м выиграла Свердловская область. Отличились Андрей Медведев, Данил Куценко и Павел Беляев. Серебро взяли тюменцы Данил Осипов, Артур Сибгатуллин и Богдан Быць. Бронзовые награды выиграли свердловчане Анатолий Чурин, Лев Городилов и Андрей Дьячков.

В категории 3хК-1ж первое и третье место осталось за Свердловской областью. Золото взяли Алина Тютина, Карина Андрющенко и Мария Сергеева, бронзу - Дарья Митрофанова, Алиса Доронина и Александра Безбородова. Тюменки Анастасия Глухова, Анастасия Карзакова и Кристина Ганихина заняли второе место.

В категории 3хС-1м тюменцы взяли первое и последнее призовые места. Лучшими стали Роман Шиленко, Данил Осипов и Артур Сибгатуллин, замкнули тройку Богдан Быць, Дмитрий Петров и Матвей Закомалдин. Между ними расположились представители Свердловской области Павел Беляев, Андрей Медведев и Богдан Ялунин.

Также между регионами распределились призовые места и в слаломе 3хС-1 среди юниорок. Первое место заняли тюменки Дарья Шабанова, Софья Дружкова и Валерия Мохова, второе - Карина Андрющенко, Алина Тютина и Марина Сергеева из Свердловской области, третье - Анастасия Карзакова, Анастасия Глухова и Кристина Ганихина из Тюменской области.

В слаломе К-1 экстрим среди юниоров на пьедестале вновь оказались представители Свердловской области. Первое место занял Анатолий Чурин, второе - Данил Куценко, третье - Андрей Медведев.

В слаломе К-1 экстрим среди юниорок в финал вышли три тюменки и завоевали две медали. Лучшей стала Анастасия Карзакова, а Валерия Мохова стала третьей. Серебро на счету Карины Андрющенко.

Таким образом, по итогам первенства УФО на счету команды Тюменской области 6 первых, 5 вторых и 6 третьих мест.

Председатель федерации гребного слалома Тюменской области Евгений Карзаков:

"Несмотря на то, что трасса была довольно тяжелой, ребята показали себя хорошо, особенно отличились девочки. Мы довольны соревнованиями и готовимся к новым стартам. Не протяжении месяца каждые выходные мы проводили на соревнованиях, по итогам которых будут отобраны те, кто представит наш регион на первенстве России и международных соревнованиях. Кому выпадет такая возможность – станет известно буквально через полторы недели".

С 4 по 9 июля в Тюмени пройдет первенство России по гребному слалому среди ребят до 15 и 17 лет.