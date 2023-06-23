День молодежи жители Тюменской области проведут по-спортивному

В субботу Тюменская область присоединится к празднованию Дня молодежи в России. Мероприятия, посвященные этому празднику, пройдут во всех населенных пунктах без исключения. Среди них немало и спортивных.

В этот день в областном центре состоится праздник активного и здорового образа жизни, посвященный олимпийскому движению и победам в спорте. Тюменцев и гостей города приглашают отметить Всероссийский олимпийский день в экопарке "Затюменский". 24 июня спортивная программа начнется в 8:30 в районе велобазы (Оловянникова, 18).

Кроме того, на левом берегу Туры (Вознесенская набережная) на центральной площадке праздника в 10:00 утра стартует чир-фестиваль, а в 15:00 пройдет мастер-класс кубинского танца "Чака-Чака".

Не останутся в стороне и муниципалитеты. Так, для жителей Ишима организуют сразу несколько спортивных площадок. На стадионе Центральный (ул. М. Горького, 22) в 12:00 состоится блиц - турнир по волейболу, в 12:30 пройдет занятие по скандинавской ходьбе, а в 14:00 - блиц-турнир баскетболу 3Х3 (стритбол). В шахматном клубе (ул. 8 марта, 20) пройдет турнир, посвященный Дню молодежи, а на базе МАОУ СОШ № 31 (ул. Свердлова, 75) ишимцы сыграют в бол-хоккей. Жителей Казанского района в этот день приглашают на соревнования по парковому волейболу среди мужских и женских команд и на открытый турнир по футболу среди мужских команд. Оба турнира пройдут в спортивном комплексе села Казанского.