Соревнования по стритболу на колясках и армрестлингу пройдетв Тюмени 7 июля

На открытой площадке "Центр уличного баскетбола" (ул. Валерии Гнаровской, 1) пройдут соревнования по стритболу на колясках и армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Планировалось, что состязания пройдут 23 июня, но из-за непогоды их решено перенести на 7 июля.

Участниками турнира станут спортсмены сборной команды Тюменской области по баскетболу на колясках, члены и активисты спортивно-оздоровительного клуба инвалидов "Шанс", окружных организаций инвалидов и тюменцы с особенностями здоровья с ПОДА.

Стритбол на колясках и армрестлинг - ведущие направления проекта "Синергия Особого Спорта". Клуб "Шанс" (функциональное подразделение Тюменской областной организации ВОИ) реализует их благодаря победе в конкурсе муниципальных грантов администрации города Тюмени.

Мероприятие пройдет при поддержке федерации баскетбола Тюменской области, федерации спорта лиц с поражением ОДА Тюменской области, спортшколы №3 г. Тюмени и волонтерских организаций.

По вопросам участия в мероприятии организаторы просят обращаться в ТООО ВОИ по тел. 89829080823, эл.почта mirakly22@mail.ru - Елизавета Меркушина.