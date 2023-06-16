Баскетболисты трудовых коллективов региона разыграют путевку на всероссийскую спартакиаду

18 июня на площадке Центра уличного баскетбола (ул. Валерии Гнаровской, 1) состоится XVI Спартакиада трудовых коллективов Тюменской области по баскетболу. Матчи пройдут между командами 3х3. Первые игры стартуют в 10:00.
С каждым годом количество участников баскетбольных состязаний увеличивается. Если в прошлом году в спартакиаде по данному виду спорта показали себя 12 мужских и 7 женских сборных, то в этот раз на площадку выйдут 19 мужских и 10 женских команд трудовых коллективов Тюмени.
Соревнования обещают быть серьезными, ведь именно по итогам этих матчей определят тех, кто отправится на всероссийскую спартакиаду. Она пройдет в августе в Перми.
В прошлом году победителями стали мужская команда "Арктика" (Газпром) и женский коллектив ПАО "Сбербанк". Между кем в этот раз развернется противостояние и кому удастся стать обладателем первого места – покажет время. Но, как отмечают организаторы, баскетболистки ПАО "Сбербанк" уже на протяжении нескольких лет удерживают лидирующие позиции и отдавать их не намерены.
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