Автокросс на грузовых и легковых автомобилях пройдет под Тюменью в выходные дни

Чемпионат Тюменской области по автокроссу на грузовых и легковых автомобилях состоится 17 и 18 июня на трассе "Силкин лог" (Ирбитский тракт, вблизи деревни Кулаково). Торжественное открытие соревнований пройдет 18 июня в 12:00.

На старт выйдут порядка 30 сильнейших пилотов из Тюмени, Москвы, Рязани, Кургана, Екатеринбурга, Ульяновска, Самары, Красноярска и Читы.

Бороться за звание лучшего и демонстрировать своё мастерство вождения будут пилоты на грузовиках в зачётных группах "Т4-3" (ЗИЛ 130 +ГАЗ 53) и "Т1-2500" (УАЗ), а также на легковых автомобилях в классах кросс "Супер-1600", кросс "Д2Н", кросс "Д2К", кросс "Д2-2500".

"Чемпионат проводится в регионе уже в тридцать четвертый раз, начиная с 1989 года. И каждый раз это азарт, рёв моторов, бешеные скорости и бескомпромиссная борьба! Данный вид автоспорта можно назвать самым зрелищным среди всех. На старт одновременно выходят до десяти многотонных автомобилей. Мы приглашаем зрителей насладиться автокроссом, место для соревнований удобно расположено и открывает зрителям обзор почти всю трассу", - рассказал президент федерации автомобильного спорта Тюменской области Владимир Соколов.