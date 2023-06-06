Тюменский дзюдоист стал серебряным призером престижного турнира

Представитель Центра "Тюмень-дзюдо" Эльдар Аллахвердиев в Душанбе на турнире "Мировой серии" - Гран-при по дзюдо в весовой категории до 90 кг завоевал серебро.
Участниками соревнований стали 315 спортсменов из 40 стран мира. На счету сборной команды России 11 наград: 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых, одна из них у Эльдара Аллахвердиев, который провел 5 встреч и в 4 из них одержал победы.
Личный тренер спортсмена, старший тренер сборных Тюменской области среди мужчин и юниоров до 23 лет Андрей Вуколов:
У российских спортсменов давно не было международных стартов, но команда психологически и эмоционально справилась на все 100 процентов. Эльдару выпала возможность побороться с представителями Киргизии, Великобритании, Германии и Чехии. Я рад, что все встречи он выиграл бросками. В финале Эльдару противостоял местный спортсмен из Таджикистана, который был участником Олимпиады. Поединок перешел в дополнительное время "Голден скор", где Эльдар провел ряд технических действий, в одном из которых могла быть оценка, но судьи ее не дали, вероятно, посчитав ее вторым движением. Далее при уходе в "неваза" Эльдар чуть ошибся, начал вставать, чем воспользовался соперник. В таком серьезном турнире результат считаю отличным. Общая оценка борьбы хорошая.
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