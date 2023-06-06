Тюменский дзюдоист стал серебряным призером престижного турнира

Представитель Центра "Тюмень-дзюдо" Эльдар Аллахвердиев в Душанбе на турнире "Мировой серии" - Гран-при по дзюдо в весовой категории до 90 кг завоевал серебро.

Участниками соревнований стали 315 спортсменов из 40 стран мира. На счету сборной команды России 11 наград: 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых, одна из них у Эльдара Аллахвердиев, который провел 5 встреч и в 4 из них одержал победы.

Личный тренер спортсмена, старший тренер сборных Тюменской области среди мужчин и юниоров до 23 лет Андрей Вуколов: