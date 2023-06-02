Тюменские судомоделисты примут участие в гонках на воде

Чемпионат и первенство Тюменской области по судомодельному спорту проходят в Тюмени с 1 до 3 июня.

В первенстве принимают участие спортсмены до 16 лет с классами моделей EK-600, ЕH-600, EЛ-600, ECO эксперт, F2-Ю, F4-A, F5-mono(ММ), F5-E, F5-M, F5-10, в чемпионате - F5-mono(ММ), F5-E, F5-M, F5-10.

В этом году заплывы пройдут на озере Круглом (район ул. Жуковского, д. 1 стр. 1).

Сегодня были старты моделей F5-mono(ММ), F5-E, F5-М, F5-10 и стендовая оценка моделей-копий. 2 июня на 9:00 запланировано торжественное открытие соревнований. С 11:00 пройдут старты моделей ЕК-600, ЕН-600, EЛ-600, F2-Ю, F4-A, ECO эксперт-мини. 3 июня в 12:00-13:00 состоится торжественное закрытие соревнований.