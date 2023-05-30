В Тюмени проведут бесплатные мастер-классы и скейт-соревнования

Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" и федерация скейтбординга и роллер-спорта Тюменской области в рамках федерального проекта Social Skate School проведут первые открытые скейт-соревнования этого лета. Мероприятие состоится 1 и 3 июня в бетонном скейт-парке в сквере Вьюжный (г. Тюмень, ул. Вьюжная, 4). Оно объединит открытые занятия по скейтбордингу и соревнования по этому виду в разных возрастных группах.

В первый день мероприятия организаторы приглашают всех желающих попробовать себя в катании на роликовой доске под руководством ведущих специалистов региона. Площадка откроется в 12:00. В этот же день состоятся соревнования для спортсменов не старше 15 лет.Для участия нужно пройти регистрацию, которая стартует в 14:30. Начало соревнований – в 15:00.

3 июня посетителей скейтпарка во Вьюжном ждут зрелищные заезды от спортсменов всех возрастов. Старт в 12:00.

Заместитель директора по физкультурно-спортивной работе ЦСО "Воронинские горки" Алексей Козлов:

День защиты детей – хороший повод собрать юных спортсменов. Подобные события всегда привлекают внимание новичков к скейтбордингу. В результате многие начинают заниматься спортом со специалистами, тренерами. А это ведет к спортивному прогрессу в регионе. Хочется отметить, что это первое наше событие на площадке на Вьюжной – бетонный скейтпарк наконец задействован на радость всем спортсменам. Надеемся, что в ближайшие годы подобные площадки начнут появляться в разных районах города – тогда будет возможность чаще проводить мероприятия такого рода.