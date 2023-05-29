Тюменские пловцы разыграют кубок главы города

В спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" Тюмени начались соревнования по плаванию на кубок главы города Тюмени, они посвящены Дню защиты детей.
С 29 по 31 мая около 500 участников из восьми групп продемонстрируют свое мастерство в следующих стилях: комплексное и вольное плавание, брасс, баттерфляй, на спине. Для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата программа предусматривает соревнования в стилях брасс и на спине.
"В этом кубке более расширенная программа, – отметил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Сергей Борисевич. – Будут участвовать не только дети, но и взрослые пловцы, мастера и ветераны спорта".
От имени главы Тюмени Руслана Кухарука он пожелал спортсменам успехов, быстрых секунд и быстрой воды.
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