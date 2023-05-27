ФК "Тюмень" сыграет последний домашний матч в ФНЛ-2

28 мая соперником ФК "Тюмень" выступит "Челябинск". В первом этапе сезона клубы провели две встречи. 30 июля на выезде футболисты "Тюмени" обыграли соперника всухую — 3:0. 23 апреля на домашнем поле снова взяли верх — 2:1.

В турнирной таблице группы 4а "Челябинск" заработал 40 очков. Лидирует "Тюмень", в ее арсенале 54 балла. После победы над "Амкар-Пермью" (2:0) наш клуб досрочно занял первое место в группе. Это позволит ему перейти из второй лиги в первую — в следующем сезоне. К данной цели клуб стремился четыре последних сезона.

Билеты на заключительный домашний матч второй лиги есть в продаже, уточняет Вслух.ру.