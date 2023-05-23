38 кубков и 750 медалей разыграли на фестивале "Тюмень Сильная"

В столице региона прошел спортивный фестиваль "Тюмень Сильная". Два дня мероприятия объединили зрелищные силовые и боевые виды спорта. Более 14000 зрителей посетили различные площадки фестиваля.
В программу вошло несколько турниров по различным видам: пауэрлифтингу, ММА, силовому экстриму, воркауту, бодибилдингу, гиревому спорту, армрестлингу, тяжелой атлетике. Было разыграно 750 памятных и наградных медалей, 38 кубков вручено победителям в абсолютном первенстве.
Кроме соревновательной части, гостям была предложена насыщенная развлекательная и культурная программа. Работали многочисленные интерактивные площадки, проходили мастер-классы. Также зрителей ждали показ дизайнерской фитнес-одежды, дегустация спортивного питания и чемпионат по поеданию бургеров. Завершился праздник спорта и силы выступлением Ромы Жигана.
Фестиваль впервые состоялся в 2022 году, тогда он собрал более 700 спортсменов и более 5000 зрителей. С этого года мероприятие получило статус официального регионального спортивного мероприятия и включено в официальный региональный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий.
Организатор фестиваля, президент федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин:
"Тюмень Сильная" – самое масштабное событие в Сибири. Считаю, что все прошло на высшем уровне, много слов благодарности мы услышали и от зрителей, и от спортсменов.
В качестве гостей мероприятие посетили известные спортсмены. Один из них – идейный вдохновитель и соорганизатор фестиваля, восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, звезда силового экстрима Михаил Кокляев:
Мы все еще учимся, приобретаем опыт, но за эти два дня мы сдали своеобразный экзамен и перешли на следующий этап. Наши наставники и кураторы – губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Тюмени Руслан Кухарук, директор департамента физической культуры спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, дали высокую оценку мероприятию. Мы следуем нашей общей глобальной цели – сделать спорт доступным и массовым. Даем людям возможность посмотреть, прикоснуться к спорту, чтобы потом влиться в ряды поклонников активного образа жизни.
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