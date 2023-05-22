ФК "Тюмень" стал первым среди вторых

Футбольный клуб "Тюмень" за два тура до завершения сезона обеспечил себе первое место во второй лиге первенства страны. Тюменцы на выезде обыграли "Амкар-Пермь".

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил футболистов с этим успехом в своем телеграм-канале: "Поздравляю футбольный клуб "Тюмень"! Сегодня команда обыграла "Амкар-Пермь" 2:0 и за два тура до конца чемпионата обеспечила первое место в своей группе Второй лиги.

Тренерский штаб и футболисты провели большую работу. Тюменцы доказали, что достойны золотых медалей".

28 мая футболисты "Тюмени" сыграют последний домашний мачт в первенстве страны с "Челябинском".