Первый выездной матч второго тура ФНЛ-2 у ФК "Тюмень" пройдет с другим лидером группы

ФК "Тюмень" готовится к важной игре в рамках второго этапа Первенства России второй лиги. Она состоится 21 мая на стадионе "Звезда" в Перми с местным "Амкаром". Это третий из пяти матчей среди лидеров четвертой группы. По набранным за сезон очкам станет известно: кто из команд сможет перейти из ФНЛ-2 в Первую лигу.

Сейчас на первом месте в турнирной таблице – "Тюмень" с 51 баллом. Соперник отстает на пять баллов и находится на 3 месте. "Амкар-Пермь" также претендует на выход в лигу выше.

После матча в это воскресенье "Тюмени" предстоит принять "Челябинск" и встретиться с "Новосибирском". 4 июня станет известен победитель 4 группы ФНЛ-2, сообщил Вслух.ру.