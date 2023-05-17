Тюменские допризывники посоревнуются в военном многоборье и плавании

Спартакиада среди допризывной молодежи Тюменской области продолжится 18-19 мая третьим этапом. Соревнования пройдут на территории батальона обеспечения образовательного процесса ТВВИКУ, в "Аванпосте" и спорткомплексе "Гагаринский". Заявки на участие подали 9 команд из Аромашевского, Викуловского, Ишимского, Тобольского, Упоровского, Ярковского районов, Тюмени и Тобольска, последний представят два коллектива.

В составе каждой команды по шесть ребят от 14 до 17 лет из специализированных групп допризывной подготовки к военной службе и военно-патриотических объединений.

Курсантов ждет два вида испытаний: военное многоборье и плавание. В военное многоборье входят подъем с переворотом, бег на дистанции 100 и 3000 метров, преодоление полосы препятствий. В этом испытании курсанты будут метать гранату из траншеи, перепрыгивать ров, преодолевать лабиринт, перелезать через забор и взбегать на вертикальную лестницу, пробегать по разрушенному мосту и многое другое. В дисциплине "плавание" ребята проплывут в закрытом бассейне вольным стилем дистанцию в 50 метров.

В этом году спартакиада проходит в четыре этапа, первые два из которых курсанты уже преодолели. Победителями I этапа стала команда Заводоуковского городского округа, а II этапа – команда Упоровского района. Спартакиада завершится IV этапом, который запланирован на 14-15 сентября и пройдет в Ишиме.

Команда, занявшая первое место по итогам всех четырех этапов спартакиады, будет награждена переходящим кубком. Лучшие спортсмены войдут в состав сборной Тюменской области и представят регион на всероссийском уровне.