В Уватском районе определили сильнейших юных боксеров УрФО

В Уватском районе прошло первенство Уральского федерального округа по боксу. На арену вышли 154 спортсмена 13-14 лет из 6 регионов – Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов. Наш регион представили порядка 20 человек.

На торжественном закрытии соревнований присутствовали почётные гости – Герой Российской Федерации, полковник Рустам Сайфуллин и депутат Тюменской областной думы, чемпион мира и Европы по боксу Евгений Макаренко. Свои заслуженные награды ребята получили из рук Рустама Сайфуллина.

Соревнования проходили в 16 весовых категориях. Лидеров определили в личном и командном зачетах.

Победителями в личном зачете стали Степан Вдовин, Степан Лебедев и Ярослав Зырянов из Тюменской области, Ефим Колотушкин, Андрей Кондрашов, Михаил Чернышев из Челябинской области, Лука Шнайдер, Федор Семенов, Егор Полусмак, Сергей Дудкин, Владислав Мельников, Евгений Бугрин и Матвей Гущин из Свердловской области, а также Максим Шкёпу (Курганская область), Абдул-Малик Кунтюков (ЯНАО) и Артём Брыкин (ХМАО-Югра).

По итогам всех поединков тройка призеров командного зачета выглядит следующим образом: 1 место – Свердловская область, 2 место – Челябинская область, 3 место – Тюменская область.

Президент федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов:

Обычно на первенстве лидируют спортсмены из Свердловской и Челябинской областей, а также ХМАО-Югры, но в этот раз нашим спортсменам удалось взять семь медалей – три бронзовых, две серебряных и три золотых. Благодаря этому мы вышли на третью позицию командного зачета. Честно говоря, мы были приятно удивлены – во многих регионах проводят больше соревнований и тренировочных сборов, на которых боксеры готовятся к крупным стартам, а также привозят на состязания куда больше спортсменов. Мы этим похвалиться пока не можем. Но наши ребята поработали на славу, показали все, на что способны и смогли обойти югорчан. Поединки были серьезные, все выложились на максимум и готовы двигаться дальше, чтобы принести нашему региону долгожданные медали.

По итогам соревнований были отобраны те, кто сможет отправиться на первенство России по боксу, которое пройдет во второй половине июня. Тюменскую область представят четыре спортсмена.