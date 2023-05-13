ФК "Тюмень сыграет с конкурентом за выход в ФНЛ

08:26 13 мая 2023
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14 мая ФК "Тюмень" проведет второй из пяти матчей второго этапа Первенства России по футболу среди команд второй лиги. Сейчас идет борьба за медали и выход в лигу выше – ФНЛ.

"Тюмень" находится на первом месте в турнирной таблице с 50 очками. Расположившийся на второй строке омский "Иртыш" уступает "Тюмени" пять очков.

6 сентября со счетом 3:0 закончился выездной поединок, 1 ноября со счетом 4:0 – уже на стадионе "Геолог". При этом в первом туре второго этапа тюменцы сыграли вничью с "Торпедо" из Миасса (1:1). А "Иртыш" обыграл "Новосибирск" (1:0).

Для "Тюмени" это будет второй домашний матч. Начало в 17.00, билеты в продаже, сообщает Вслух.ру.

Теги: ФК Тюмень
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