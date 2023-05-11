В Тюмени открывается сезон регат

Сезон регат открывается в Тюмени фестивалем парусного спорта всероссийского общества инвалидов в УрФО. Мероприятие будет проходить с 12 по 17 мая на озере Андреевском у центра "Витязь", п. Андреевский, 21 км Ялуторовского тракта.

Участниками фестиваля станут спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата от 18 лет и старше, представители региональных, краевых и республиканских организаций ВОИ. Свои экипажи представят Тюмень, Тюменская область, Челябинск, Курган, Пермь, Оренбург, Кемерово, Тверь, Москва, Башкирия, Удмуртия.

Специалист по связям с общественностью Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Елизавета Меркушина:

Данное направление и проект успешно развивает Тюменская областная организация ВОИ: ежегодно проводятся фестивали парусного спорта для участников с ограниченными возможностями здоровья. Для желающих обучиться, получить навыки и опыт по управлению парусным катамараном проводятся теоретические и практические тренировки с тренерами и инструкторами, а сборная области успешно выступает на межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Мероприятие пройдет при поддержке Всероссийского общества инвалидов, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, региональной Федерации спорта лиц с поражением ОДА Тюменской области. По вопросам участия в фестивале в качестве зрителей и группы поддержки организаторы просят обращаться в ТООО ВОИ по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84/2, тел. 56-89-40 (доб.5).