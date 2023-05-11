Чирлидеры "Дельты" на главных стартах России попали в топ-10 команд

17:36 11 мая 2023
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В Москве завершились всероссийские соревнования, а также чемпионат и первенство России по чир спорту. Тюмень на соревнованиях представляли 100 спортсменов. Это семикратные чемпионы России – представители Школы акробатики и чир спорта "Дельта" и призеры первенств Европы и мира из Клуба спортивного чирлидинга "Victory".

 В рамках соревнований тюменцы боролись за звания сильнейших в трех возрастных группах и трех дисциплинах: "ЧИР группа", "ЧИР станты" и "ЧИР хип-хоп".

 Чирлидеры из команды "Victory" завоевали медали разного достоинства. Так, в рамках всероссийских стартов в возрастной категории 12-14 лет команда "Victory Cinnabon" поднялась на третью ступень пьедестала почета в дисциплине "Групповой стант". В этой же дисциплине 2 место досталось юниорской команде (15-18 лет) "Victory Winners". Серебро первенства России в групповом зачете завоевала юниорская команда "Victory".

 Спортсмены школы "Дельта" по итогам соревнований попали в десятку сильнейших команд.

Руководитель и главный тренер клуба "Victory" Виктор Ерошенко:

В активе тюменских спортсменов серебро и бронза всероссийских соревнований, а также командное серебро первенства России. Команды выступили на хорошем уровне, показав яркие и сложные программы, гордимся проделанной работой. Наша задача – вернуть себе звание чемпионов России, ведь последние шесть лет именно тюменские спортсмены увозили золотые медали. Общий уровень конкуренции был очень высок, например, в возрастной группе "юноши/девушки" принимали участие 35 лучших команд России, но тюменские спортсменки смогли завоевать бронзовые медали.

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