Чирлидеры "Дельты" на главных стартах России попали в топ-10 команд

В Москве завершились всероссийские соревнования, а также чемпионат и первенство России по чир спорту. Тюмень на соревнованиях представляли 100 спортсменов. Это семикратные чемпионы России – представители Школы акробатики и чир спорта "Дельта" и призеры первенств Европы и мира из Клуба спортивного чирлидинга "Victory".

В рамках соревнований тюменцы боролись за звания сильнейших в трех возрастных группах и трех дисциплинах: "ЧИР группа", "ЧИР станты" и "ЧИР хип-хоп".

Чирлидеры из команды "Victory" завоевали медали разного достоинства. Так, в рамках всероссийских стартов в возрастной категории 12-14 лет команда "Victory Cinnabon" поднялась на третью ступень пьедестала почета в дисциплине "Групповой стант". В этой же дисциплине 2 место досталось юниорской команде (15-18 лет) "Victory Winners". Серебро первенства России в групповом зачете завоевала юниорская команда "Victory".

Спортсмены школы "Дельта" по итогам соревнований попали в десятку сильнейших команд.

Руководитель и главный тренер клуба "Victory" Виктор Ерошенко: