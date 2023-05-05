В Тюмени определят сильнейших бильярдистов РФ

С 6 по 9 мая в Тюмени пройдут сразу два чемпионата России по бильярдному спорту. Спортсменам со всей страны предстоит посоревноваться в снукер 6 красных и командных состязаниях. Сильнейших бильярдистов определят в легкоатлетическом манеже по адресу: ул. Луначарского, 12. Начало в 10:00.

Участниками станут около 40 спортсменов из Тюмени, Нового Уренгоя, Сургута, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Севастополя, Симферополя, Иркутска и Пензы. Наш регион представят 15 человек.

По программе соревнований, 6 мая пройдут предварительные игры в командном зачете, а 7 мая – в личном. 8 мая состоятся финальные игры личного зачета, в то время как 9 мая определят победителей среди команд.

"Огромным плюсом стало то, что теперь в командных играх после забитого шара бьет второй спортсмен. Раньше игрок бил до тех пор, пока не промахивался. Поэтому теперь каждый сможет проявить себя, и результат команды будет зависеть от обоих", - отметил вице-президент Федерации бильярдного спорта России Сергей Рябинин.

Понаблюдать за противостоянием бильярдистов сможет каждый желающий. Игры будут транслироваться ежедневно на YouTube-канале "Snooker Room". А финальные партии по "6 красных" покажут еще и по телевидению на каналах "НТВ+", "Старт" и "Триколор". Трансляции по ТВ стартуют 8 мая в 12:30 по тюменскому времени.

"В феврале мы уже проводили трансляции и получили очень хорошие отзывы. Желающих посмотреть игры оказалось очень много, поэтому было решено регулярно транслировать тюменские игры для всех", - сообщил Сергей Рябинин.