В Тюмени определят победителей детской лиги дзюдо

Детская Лига дзюдо Тюменской области среди юношей до 15 лет подошла к финальному этапу состязаний. На татами спортивного комплекса "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1) развернутся поединки за медали среди команд, вошедших в восьмерку сильнейших по итогам трех предварительных этапов. Турнир стартует 6 мая в 10:00.

Соревнования пройдут в формате "стенка на стенку". Будут учитываться не личные достижения, а сумма побед, полученная всеми членами команды.

По итогам предыдущих этапов состязаний места в восьмерке сильнейших на сегодняшний день распределились следующим образом: "TORI" (1 место, 12 побед, И.Артеменко), "ИНОЧИ" (2 место, 10 побед, Д.Голота), "Заречный" (3 место, 10 побед, А.Горных), "ТПКУ" (4 место, 9 побед, Г.Байгиреева, В.Чернышев), "Мир борьбы" (5 место, 9 побед, А.Коренев), "Тура" (6 место, 7 побед, Д.Пахомов), "Сильные люди" (7 место, 6 побед, В.Спиридонов, Упорово-Заводоуковск) и "Олимпиец" (8 место, 5 побед, С.Денисов).

Вход для зрителей и болельщиков свободный, предусмотрена онлайн-трансляция.